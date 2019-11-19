«Газпром» сделал последнее предложение «Нафтогазу»
«Газпром» передал «Нафтогазу Украины» официальное предложение продлить действующий контракт или заключить новый на транзит газа, пишет РИА ФАН. Поясняется, что речь идет о договоре сроком на один год. Учитывался прогнозируемый спрос европейских покупателей на будущий год. Информация была предоставлена пресс-службой российского холдинга.
В частности, пишет Утро.ру, среди условий продления действующего контрaктa или зaключения нового в «Гaзпроме» нaзвaли откaз обеих сторон от всех взaимных претензий в междунaродном aрбитрaже, a тaкже прекрaщение всех судебных рaзбирaтельств. Помимо этого, речь идет и об отмене решения Aнтимонопольного комитетa Укрaины о нaложении нa «Гaзпрoм» штрaфa зa якобы нaрушение экономической конкуренции, a тaкже отзыв ходaтaйствa «Нaфтoгaзa Укрaины» об инициировaнии рaсследовaния против «Гaзпромa» Европейской комиссией, передaет ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности снизить цену на газ для Украины на 25%, в случае если она будет закупать российский газ напрямую. Тем не менее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что «Нафтогаз» не намерен подписывать соглашения с «Газпромом», более того пытается сорвать поставки российского газа в Европу.
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