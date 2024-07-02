«Штурм в лоб»: ВСУ активизировались в Херсонской, Запорожской областях и ДНР
Украинская армия активизировала боевую работу в Херсонской, Запорожской областях и ДНР, используя ударные БПЛА и пытаясь контратаковать. ВС РФ пресекают попытки атак, а военкоры считают, что ВСУ выработали план действий до конца года.
Украина активно использует ударные беспилотники на Васильевском участке Запорожского направления, сообщил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют беспилотники типа «Баба-яга» вдоль «берега» бывшего Каховского водохранилища (город Васильевка находится вблизи его «берегов») и оттуда пытаются заходить в тыл российских позиций.
Рогозин отметил, что днем эти же дроны используются для поджигания полей.
«Таким образом, враг начал «разминирование» этого участка фронта, провоцируя пожары на полях и в лесополосах. Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить», – сказал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее, 18 июня, сенатор сообщал, что ВСУ стали использовать дроны «Баба-яга» ночью только для дистанционного минирования всех прифронтовых дорог, которые находятся под контролем России. Тогда он отмечал, что такие действия обычно происходят перед наступлением.
СИТУАЦИЯ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Тем временем украинские военные продолжают предпринимать попытки атак и на Херсонском направлении. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил 2 июля, что ВСУ предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр диверсантов мелкими группами на левобережную часть Херсонской области.
«Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило – на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове», – сказал Сальдо в беседе с РИА Новости.
Он также отметил, что ВСУ продолжают наносить удары из минометов и артиллерии, а также атаковать беспилотниками города и другие населенные пункты в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра. По словам Сальдо, прежде всего, от атак страдают Каховский и Алешкинский муниципальные и Новокаховский городской округа. Также под сильные обстрелы периодически попадают Горностаевка и Голая Пристань.
Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ НА ДОНЕЦКОМ ФРОНТЕ
Между тем на Донецком направлении Вооруженные силы РФ продолжают «продавливать» оборону ВСУ. По данным военкора Юрия Котенка на 2 июля, ВС РФ давят оборону ВСУ со стороны Парасковиевки, осуществляя штурмовые мероприятия по два захода.
«Георгиевка – противник сумел выровнять позиции и даже пытается контратаковать. По крайней мере, имея преимущество в беспилотной авиации, пытается дронами гасить (пресекать) наши попытки штурмовать. Красногоровка – здесь штурм в лоб», – написал Котенок в своем Telegram-канале.
Он отметил, что у села Новоселовка первая активно работает российская авиация. В свою очередь у сел Евгеньевка и Восход российской армии удалось пробить локальную оборону на участке.
Военкор считает, что ВСУ выработали стратегию ведения боевых действий до конца года, пока погода позволяет наступать.
«Кратко – измотать, истощить силы в бесконечных глухих наступлениях. Наша задача – разбить планы противника вдребезги и нанести сокрушительный удар», – добавил он.
В свою очередь Telegram-канал «WarGonzo» сообщил, что в Константиновке ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ, чтобы продавить украинскую оборону. Он также отметил, что в Красногоровке продолжаются городские бои. В районе Карловки ВС РФ продолжают попытки развить наступление, ВСУ ожесточенно сопротивляются, подчеркивается в сообщении.
Ранее, 1 июля, Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области, а «Центр» – Новопокровское в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 21 июля заявлял, что российские военные владеют инициативой по всей линии фронта в зоне спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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