«Штурм в лоб»: ВСУ активизировались в Херсонской, Запорожской областях и ДНР

«Таким образом, враг начал «разминирование» этого участка фронта, провоцируя пожары на полях и в лесополосах. Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить», – сказал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее, 18 июня, сенатор сообщал, что ВСУ стали использовать дроны «Баба-яга» ночью только для дистанционного минирования всех прифронтовых дорог, которые находятся под контролем России. Тогда он отмечал, что такие действия обычно происходят перед наступлением.

СИТУАЦИЯ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Тем временем украинские военные продолжают предпринимать попытки атак и на Херсонском направлении. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил 2 июля, что ВСУ предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр диверсантов мелкими группами на левобережную часть Херсонской области.

«Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило – на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове», – сказал Сальдо в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что ВСУ продолжают наносить удары из минометов и артиллерии, а также атаковать беспилотниками города и другие населенные пункты в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра. По словам Сальдо, прежде всего, от атак страдают Каховский и Алешкинский муниципальные и Новокаховский городской округа. Также под сильные обстрелы периодически попадают Горностаевка и Голая Пристань.

Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.