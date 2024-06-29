Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР, сообщило Минобороны России.
Кроме того, в российском оборонном ведомстве отчитались об уничтожении МиГ-29 ВСУ, пяти ракет ATACMS, 119 беспилотников и 10 реактивных снарядов HIMARS средствами ПВО ВС РФ за сутки.
Также за сутки были уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300ПС противника. В Минобороны РФ отметили, что потери украинской стороны составили порядка 1800 бойцов.
Ранее Вооруженные силы России уничтожили три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru