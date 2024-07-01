ВСУ обстреляли из танка село в Харьковской области

Украинские военные обстреляли из танка по село Богдановское в Харьковской области. Всего было нанесено не менее десяти ударов, сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Три человека ранены после атаки дрона ВСУ на автомобили в Белгородской области

Вместе с тем, отметил он, ни жертв, ни пострадавших среди мирного населения нет.

Ганчев добавил, что ВСУ более активно используют ударные беспилотники на купянском направлении во всех прифронтовых населенных пунктах.

Ранее украинская сторона обстреляла два населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области.

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ФОТО: t.me/BalitskyEV
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