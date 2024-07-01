ВСУ обстреляли из танка село в Харьковской области

Вместе с тем, отметил он, ни жертв, ни пострадавших среди мирного населения нет.

Ганчев добавил, что ВСУ более активно используют ударные беспилотники на купянском направлении во всех прифронтовых населенных пунктах.

Ранее украинская сторона обстреляла два населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области.

