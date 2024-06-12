Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ под Херсоном

Российские военные уничтожили две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом у села Днепряны в Херсонской области. Об этом рассказал боец группировки войск «Днепр» с позывным «Малой» в беседе с РИА Новости.

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Как отметил собеседник агентства, украинские силы пытались высадиться у населенного пункта, однако российские бойцы «достойно их встретили», применив гранатометы и минометы и помешав высадке.

«Малой» указал, что подразделение противника было полностью уничтожено. Общая численность ликвидированного украинского десанта составляла около взвода.

Ранее военный рассказал, что российские бойцы встречали на островах в пойме Днепра польских и грузинских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине в составе ДРГ, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ХерсонСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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