Как отметил собеседник агентства, украинские силы пытались высадиться у населенного пункта, однако российские бойцы «достойно их встретили», применив гранатометы и минометы и помешав высадке.

«Малой» указал, что подразделение противника было полностью уничтожено. Общая численность ликвидированного украинского десанта составляла около взвода.

Ранее военный рассказал, что российские бойцы встречали на островах в пойме Днепра польских и грузинских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине в составе ДРГ, пишет 360.ru.

