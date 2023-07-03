Шойгу заявил, что Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада

Киев по настоянию Запада требует от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) идти в наступление, несмотря на большие потери. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

Шойгу: ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений контрнаступления

Он отметил, что Киев пытается компенсировать неспособность обеспечить успех на земле за счет террористических обстрелов гражданских объектов. По словам Шойгу, таким образом Украина хочет добиться пропагандистского эффекта.

Ранее, 2 июля, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления. Он отметил, что Украина пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте ВСУ проводят маневрирование и переброску войск, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
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