Число пострадавших после взрыва газа в Сочи увеличилось до трех
Один человек погиб, трое пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Сочи. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в региональном управлении МЧС рассказали, что ЧП произошло в квартире на 4-м этаже дома на улице Тимирязева. Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.
«По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами. Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии... Мужчина 36 лет получил ушиб бедра», - говорится в заявлении оперштаба.
В ведомстве также уточнили, что в результате взрыва были разрушены стены и повреждено остекление в трех квартирах.
