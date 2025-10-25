США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины в ООН
США не поддержали заявление Украины, в котором Россию обвиняют в нарушении Устава ООН. Об этом пишет РИА Новости.
Заявление было оглашено перед заседанием объединения. В нем говорилось, что Москва ведет «ничем не спровоцированный» конфликт с Украиной. При этом проведение РФ заседания Совбеза о будущем ООН было названо оскорблением Устава объединения.
К заявлению присоединились более 40 государств, в том числе страны Евросоюза, Великобритания, Канада, Япония. Соединенные Штаты не поддержали инициативу.
Ранее США выступили против избрания России в руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) при ООН.
