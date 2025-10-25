В Воронежской области сбили четыре БПЛА
25 октября 202505:31
По меньшей мере четыре БПЛА сбили в Воронежской области. Об этом написал глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО в одном районе и одном городском округе... было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов», - указал губернатор.
По предварительной информации, никто не пострадал, обошлось без разрушений.
Ранее стало известно об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников.
