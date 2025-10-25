Умерла мать короля Таиланда королева Сирикит
Королева-мать Таиланда Сирикит скончалась в возрасте 93 лет. Об этом говорится в сообщении бюро королевского двора.
«Она мирно ушла из жизни... в мемориальном госпитале короля Чулалонгкорна, принадлежащем Тайскому обществу Красного Креста, в пятницу», - указано в заявлении.
Отмечается, что в последнюю неделю королева страдала от «инфекции кровотока», она находилась в больнице под наблюдением врачей, но ее самочувствие постепенно ухудшалось.
Сирикит была женой короля Таиланда Пумипона Адульядета и матерью нынешнего короля Махи Вачиралонгкорна.
Ранее принц Люксембурга Фредерик Нассауский умер в возрасте 22 лет от редкого генетического заболевания.
