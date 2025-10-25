Над Россией сбили 121 украинский дрон

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 121 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат», - подчеркнули в ведомстве.

Так, 20 дронов сбили в Ростовской области, 19 – в Волгоградской, 17 – в Брянской, 12 – в Калужской, 11 – в Смоленской. По девять БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Московским регионом, по восемь – над Воронежской и Ленинградской областями, по два – над Новгородской, Рязанской, Тамбовской. Кроме того, по одному дрону сбили в Тверской и Тульской областях.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА, на ее фоне произошло возгорание на подстанции ЛЭП в Новониколаевском районе.

