Военные сбили шесть летевших на Москву дронов

Шесть летевших на Москву беспилотников были уничтожены силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник заявил о ликвидации дронов в период с 02.28 до 04.10 мск.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал Собянин.

Ранее в Минобороны заявили, что в Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областях уничтожили 21 украинский беспилотник.

