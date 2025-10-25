Военные сбили шесть летевших на Москву дронов
25 октября 202504:24
Шесть летевших на Москву беспилотников были уничтожены силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник заявил о ликвидации дронов в период с 02.28 до 04.10 мск.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал Собянин.
Ранее в Минобороны заявили, что в Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областях уничтожили 21 украинский беспилотник.
