Дмитриев: У РФ одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире
Россия обладает одним из самых низких на планете соотношением государственного долга к ВВП. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Он прокомментировал публикацию одного из пользователей, в которой приведены соотношения госдолга к ВВП в ряде стран, в том числе Италии (137%), Франции (111%), Великобритании (101%), Германии (64%), Турции (29%), России (20%).
«Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире», - подчеркнул Дмитриев.
Между тем в США объем государственного долга вырос до рекордных $37,86 трлн.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru