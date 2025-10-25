Дмитриев: У РФ одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире

Россия обладает одним из самых низких на планете соотношением государственного долга к ВВП. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Он прокомментировал публикацию одного из пользователей, в которой приведены соотношения госдолга к ВВП в ряде стран, в том числе Италии (137%), Франции (111%), Великобритании (101%), Германии (64%), Турции (29%), России (20%).

«Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире», - подчеркнул Дмитриев.

Между тем в США объем государственного долга вырос до рекордных $37,86 трлн.

