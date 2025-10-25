Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне. Об этом сообщили в Белом доме.
По словам американского лидера, он мог бы провести встречу с коллегой из КНДР, если бы тот пошел на контакт.
«Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому. У них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи», - указал Трамп.
Американский президент уверен, что Ким Чен Ын знает о его визите в Азию.
Дональд Трамп отправился в азиатское турне 24 октября, он посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией сбили 121 украинский дрон
- Дмитриев: У РФ одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире
- Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
- После атаки БПЛА под Волгоградом загорелась подстанция ЛЭП
- США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины в ООН
- Умерла мать короля Таиланда королева Сирикит
- СМИ: США и Япония подпишут договор о сотрудничестве в сфере ИИ и 6G
- В Воронежской области сбили четыре БПЛА
- Число пострадавших после взрыва газа в Сочи увеличилось до трех
- Военные сбили шесть летевших на Москву дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru