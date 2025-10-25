Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне. Об этом сообщили в Белом доме.

СМИ: США и Япония подпишут договор о сотрудничестве в сфере ИИ и 6G

По словам американского лидера, он мог бы провести встречу с коллегой из КНДР, если бы тот пошел на контакт.

«Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому. У них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи», - указал Трамп.

Американский президент уверен, что Ким Чен Ын знает о его визите в Азию.

Дональд Трамп отправился в азиатское турне 24 октября, он посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КНДРСШАКим Чен ЫнДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры