Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

По словам американского лидера, он мог бы провести встречу с коллегой из КНДР, если бы тот пошел на контакт.

«Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому. У них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи», - указал Трамп.

Американский президент уверен, что Ким Чен Ын знает о его визите в Азию.

Дональд Трамп отправился в азиатское турне 24 октября, он посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.

