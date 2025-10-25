После атаки БПЛА под Волгоградом загорелась подстанция ЛЭП

Возгорание произошло на подстанции в Волгоградской области после атаки беспилотников. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Как отметил глава области, силы ПВО Минобороны отразили массированную атаку дронов.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», - указал Бочаров.

Кроме того, в Светлоярском районе получило повреждения частное жилое строение. Никто не пострадал.

Ранее в одном районе и одном городском округе Воронежской области уничтожили как минимум четыре дрона.

