После атаки БПЛА под Волгоградом загорелась подстанция ЛЭП
Возгорание произошло на подстанции в Волгоградской области после атаки беспилотников. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Как отметил глава области, силы ПВО Минобороны отразили массированную атаку дронов.
«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», - указал Бочаров.
Кроме того, в Светлоярском районе получило повреждения частное жилое строение. Никто не пострадал.
Ранее в одном районе и одном городском округе Воронежской области уничтожили как минимум четыре дрона.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После атаки БПЛА под Волгоградом загорелась подстанция ЛЭП
- США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины в ООН
- Умерла мать короля Таиланда королева Сирикит
- СМИ: США и Япония подпишут договор о сотрудничестве в сфере ИИ и 6G
- В Воронежской области сбили четыре БПЛА
- Число пострадавших после взрыва газа в Сочи увеличилось до трех
- Военные сбили шесть летевших на Москву дронов
- Дмитриев допустил, что встреча Путина и Трампа состоится позднее
- В Сочи один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке
- Эксперт рассказал, какие страны россияне могут посещать без загранпаспорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru