СМИ: США и Япония подпишут договор о сотрудничестве в сфере ИИ и 6G
25 октября 202505:41
Япония и США подпишут соглашение о сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и беспроводных сетей. Об этом пишет газета Nikkei.
Документ предусматривает совместный экспорт технологий, включая 6G, и создание инфраструктуры в третьих странах, в первую очередь на глобальном Юге.
Как ожидается, соглашение подпишут во время визита в Японию президента США Дональда Трампа. Поездка запланирована на 27-29 октября.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала союзнические отношения страны с США краеугольным камнем внешней политики Токио.
