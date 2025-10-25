СМИ: США и Япония подпишут договор о сотрудничестве в сфере ИИ и 6G

Япония и США подпишут соглашение о сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и беспроводных сетей. Об этом пишет газета Nikkei.

Документ предусматривает совместный экспорт технологий, включая 6G, и создание инфраструктуры в третьих странах, в первую очередь на глобальном Юге.

Как ожидается, соглашение подпишут во время визита в Японию президента США Дональда Трампа. Поездка запланирована на 27-29 октября.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала союзнические отношения страны с США краеугольным камнем внешней политики Токио.

