Шойгу: российские силы перехватили 29 ракет Storm Shadow за месяц
30 мая 202313:29
Российские войска перехватили 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow за месяц, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Глава оборонного ведомства также сообщил, что ВС РФ отслеживают пути поставок западного вооружения Украине и наносят по нему точечные удары.
Накануне Шойгу рассказал об уничтожении зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве в последние дни.
Накануне Минобороны России сообщило, что отечественные системы ПВО за сутки сбили 11 дронов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями из-за создания комиссии по изучению влияния России
- Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении устроившего ДТП в Мытищах водителя BMW
- Минфин: цифровые валюты не подходят для сбережения средств гражданами
- На Украине против Зеленского откроют уголовное дело о возможной госизмене
- Полный простой: Сборная РФ по футболу не будет играть летом
- Шойгу озвучил потери ВСУ в мае
- Песков: участники БРИКС обсудят присоединение Венесуэлы к организации
- Шойгу: российские силы перехватили 29 ракет Storm Shadow за месяц
- Шойгу: российские силы поразили ЗРК Patriot в Киеве
- Миссия НАТО заявила об усилении присутствия на севере Косово
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru