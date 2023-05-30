Шойгу: российские силы перехватили 29 ракет Storm Shadow за месяц

Российские войска перехватили 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow за месяц, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Глава оборонного ведомства также сообщил, что ВС РФ отслеживают пути поставок западного вооружения Украине и наносят по нему точечные удары.

Накануне Шойгу рассказал об уничтожении зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве в последние дни.

Накануне Минобороны России сообщило, что отечественные системы ПВО за сутки сбили 11 дронов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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