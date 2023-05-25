ЧВК «Вагнер» передаст Артемовский завод шампанских вин Минобороны РФ

«Артемовский завод шампанских вин сегодня находится под контролем ЧВК «Вагнер». В нем находится вся продукция, которая находилась на момент прихода туда. Все зафиксировано на видео, и все посчитано, в том числе емкости с еще не разлитым шампанским. В ближайшее время мы передаем завод Министерству обороны Российской Федерации. И оно будет нести ответственность, чтобы с этого завода ничего не разворовали до принятия юридических решений, как быть с частной собственностью на, так сказать, на освобожденных-захваченных территориях», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Артемовский завод шампанских вин был одним из немногих предприятий, которые производили игристое классическим методом.

Ранее он сообщил, что несколько бойцов ЧВК «Вагнер» получили высокие государственные награды, передает «Радиоточка НСН».

