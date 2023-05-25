ЧВК «Вагнер» передаст Артемовский завод шампанских вин Минобороны РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовский завод шампанских вин будет передан российскому Минобороны.

«Попробуйте заткнуть рот мне!»: Пригожин об увольнении журналиста Долгова после интервью

«Артемовский завод шампанских вин сегодня находится под контролем ЧВК «Вагнер». В нем находится вся продукция, которая находилась на момент прихода туда. Все зафиксировано на видео, и все посчитано, в том числе емкости с еще не разлитым шампанским. В ближайшее время мы передаем завод Министерству обороны Российской Федерации. И оно будет нести ответственность, чтобы с этого завода ничего не разворовали до принятия юридических решений, как быть с частной собственностью на, так сказать, на освобожденных-захваченных территориях», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Артемовский завод шампанских вин был одним из немногих предприятий, которые производили игристое классическим методом.

Ранее он сообщил, что несколько бойцов ЧВК «Вагнер» получили высокие государственные награды, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Спецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры