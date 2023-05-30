Шойгу: российские силы поразили ЗРК Patriot в Киеве
30 мая 202313:22
Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве в последние дни, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее о поражении ЗРК оборонное ведомство сообщало 16 мая. Тогда Patriot уничтожили ракетой «Кинжал».
Шойгу также рассказал об уничтожении украинских складов вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.
Накануне Минобороны России сообщило, что отечественные системы ПВО за сутки сбили 11 дронов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД призвали Запад прекратить защищать косоваров
- Министр иностранных дел Китая встретился с Илоном Маском
- Володин: США делают все для разрушения российской экономики
- СКР: по факту атаки беспилотников на Москву заведено уголовное дело
- Суд арестовал инженера из Ростова по обвинению в госизмене
- Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями из-за создания комиссии по изучению влияния России
- Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении устроившего ДТП в Мытищах водителя BMW
- Минфин: цифровые валюты не подходят для сбережения средств гражданами
- На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело
- Полный простой: Сборная РФ по футболу не будет играть летом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru