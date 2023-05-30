Шойгу: российские силы поразили ЗРК Patriot в Киеве

Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве в последние дни, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В Минобороны сообщили о перехвате трех ракет Storm Shadow

Ранее о поражении ЗРК оборонное ведомство сообщало 16 мая. Тогда Patriot уничтожили ракетой «Кинжал».

Шойгу также рассказал об уничтожении украинских складов вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.

Накануне Минобороны России сообщило, что отечественные системы ПВО за сутки сбили 11 дронов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФСпецоперацияСергей Шойгу

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