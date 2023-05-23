Российские системы ПВО за сутки сбили 11 дронов ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 11 беспилотников ВСУ, 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Об этом сообщило российское военное ведомство.
Отмечается, что БПЛА были уничтожены в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское ДНР, а также Токаревка Харьковской области.
Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили управляемую авиабомбу США GBU-3212, а также 12 крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и реактивных снарядов HIMARS. При этом 19 мая ВС РФ нанесли удары по центрам подготовки украинских военнослужащих, по пунктам их дислокации, складам боеприпасов, вооружения, а также поставляемой на Украину техники западного производства, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru