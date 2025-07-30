Позднее Трамп уже грозился сократить этот период до 10-12 дней.

При этом сам Трамп допускает, что подобные меры могут не повлиять на Москву. По его словам, российский лидер Владимир Путин якобы уже не так заинтересован в завершении конфликта. По словам Трампа, он не получил реакции со стороны Москвы на его призыв к достижению прекращения огня на Украине за 10-12 дней. Он заявил, что сожалеет об этом.

«Никакого ответа. И это прискорбно», — отметил глава государства.

Трамп пояснил, что беседы с Путиным проходили в конструктивном ключе, но после переговоров всегда «происходило что-то, что перечеркивало достигнутое».

«После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», — уточнил американский лидер.

Российская сторона приняла к сведению заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для достижения перемирия на Украине. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приняли к сведению заявление... Трампа вчерашнее», - указал представитель Кремля, не уточняя, что это значит.

ПОСЛЕДСТВИЯ НОВЫХ САНКЦИЙ

Несмотря на обещания Трампа сделать «что-то» против России, эксперты отмечают, что обещанные пошлины ударят бумерангом по самому Вашингтону. Если ограничения коснутся нефти, то это приведет к росту цен на мировых рынках, а Россия при этом «как-нибудь» обойдет санкции вместе со своими партнерами.

Американские власти учли все потенциальные негативные последствия возможного введения новых ограничительных мер в отношении Москвы и торговых партнеров России, в том числе тех, которые могут нанести ущерб интересам самих США, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, американский лидер Дональд Трамп не принимает спонтанных решений и подобные последствия, в том числе противоречащие интересам Вашингтона учитывались с самого начала. Отмечается, что вопрос о санкциях, в том числе вторичные, регулярно обсуждался, поскольку определенные страны получают выгоду от приобретения российской нефти.