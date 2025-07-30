Санкции или «что-то другое»: Трамп дал Путину 10 дней на сделку с Украиной
Госдеп уверяет, что США учли возможные негативные последствия новых антироссийских санкций. При этом эксперты уверены, что новые ограничения ударят по Вашингтону, а Россия и Китай смогут «договориться».
Американский лидер Дональд Трамп продолжает пугать Москву последствиями в случае отказал от сделки по Украине. Накануне вечером глава Белого дома озвучил «новый срок», дав России десять дней на достижение перемирия с Киевом.
«Десять дней с сегодняшнего дня», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One во вторник, возвращаясь в Вашингтон из Шотландии.
СОКРАТИЛ СРОК
Напомним, что до этого Трамп выделил на заключение сделки 50 дней, которые должны были истечь 2 сентября. Если Москва не примет никаких шагов для заключения сделки с Украиной, Трамп грозится ввести пошлины, тарифы и санкции для партнеров России, которые, как предполагается, в таком случае откажутся от сотрудничества с Москвой.
Позднее Трамп уже грозился сократить этот период до 10-12 дней.
При этом сам Трамп допускает, что подобные меры могут не повлиять на Москву. По его словам, российский лидер Владимир Путин якобы уже не так заинтересован в завершении конфликта. По словам Трампа, он не получил реакции со стороны Москвы на его призыв к достижению прекращения огня на Украине за 10-12 дней. Он заявил, что сожалеет об этом.
«Никакого ответа. И это прискорбно», — отметил глава государства.
Трамп пояснил, что беседы с Путиным проходили в конструктивном ключе, но после переговоров всегда «происходило что-то, что перечеркивало достигнутое».
«После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», — уточнил американский лидер.
Российская сторона приняла к сведению заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для достижения перемирия на Украине. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы приняли к сведению заявление... Трампа вчерашнее», - указал представитель Кремля, не уточняя, что это значит.
ПОСЛЕДСТВИЯ НОВЫХ САНКЦИЙ
Несмотря на обещания Трампа сделать «что-то» против России, эксперты отмечают, что обещанные пошлины ударят бумерангом по самому Вашингтону. Если ограничения коснутся нефти, то это приведет к росту цен на мировых рынках, а Россия при этом «как-нибудь» обойдет санкции вместе со своими партнерами.
Американские власти учли все потенциальные негативные последствия возможного введения новых ограничительных мер в отношении Москвы и торговых партнеров России, в том числе тех, которые могут нанести ущерб интересам самих США, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.
По ее словам, американский лидер Дональд Трамп не принимает спонтанных решений и подобные последствия, в том числе противоречащие интересам Вашингтона учитывались с самого начала. Отмечается, что вопрос о санкциях, в том числе вторичные, регулярно обсуждался, поскольку определенные страны получают выгоду от приобретения российской нефти.
Обещание президента США Дональда Трампа усилить вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, не испугает Китай, да и вообще может быть блефом, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.
«Это похоже на игру в покер, но Европейский Союз уже моргнул и пошел на договоренности со Штатами, хотя ЕС экономически помощнее России Сложно судить, насколько вторичные санкции напугают Индию, Китай и другие страны-покупатели российских энергоносителей. Китай, скорее, не напугают. В любом случае, бить горшки с Индией и Китаем - это спорное решение. У США и Китая сейчас нет торговой войны, они договорились договариваться, на данный момент суперсанкции против Китая приостановлены. Многое зависит от того, какие еще методы могут использовать США», - пояснил политолог.
КИТАЮ ВСЕ РАВНО
Сам Китай уже отверг требования США по отказу от российской нефти, пишет Reuters. Как сообщил министр финансов США Скотт Бессент, по итогам переговоров китайцы сказали, что будут защищать свой энергетический суверенитет и продолжат закупки российской нефти.
«Китай — суверенное государство с собственными энергетическими потребностями, и закупки нефти будут определяться внутренней политикой страны», — передал слова китайских чиновников Бессент.
Китай точно не откажется от партнерства с Россией из-за угроз Вашингтона, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
«Китай никогда не поддерживает санкции, не только против России, Китай категорически против любых односторонних санкций. Именно Китай об этом громче всех говорит, это касается и России, и Ирана, и КНДР. Это просто смешно, страны БРИКС регулярно встречаются, уже видят, что они суммарно представляют собой гораздо больше, чем коллективный Запад. Все эти действия могут привести к изоляции самого Запада от всего остального мира. Рютте – это шут гороховый, его заявления вызывают улыбку в этих странах, о которых он говорит», - отметил он.
По его словам, страны БРИКС уже наладили взаимодействие с учетом всех санкций и ограничений США.
Любые санкции можно обойти, напомнил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Все обходится, нефтяные танкеры спокойно плавают под флагами Мальты и так далее. Это все проследить невозможно, нанять армию контролеров, которые будут следить за танкерами или что? Масса путей обойти проливы, через Датские проливы у нас всего 5-7% проходит кораблей. Там еще как-то можно контролировать, но это не везде», - отметил он.
При этом аналитики сходятся во мнении, что Трамп давно нацелился на Китай и просто так не отступит.
Вводя пошлины против стран БРИКС, президент США Дональд Трамп хочет прежде всего ослабить влияние Китая, заявил НСН политолог-американист Константин Блохин.
Индия же готова существовать без российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра нефти Хардипа Сингха Пури. По его словам, она будет заменена поставками из других стран, если США введут санкции. Накануне Трамп вновь пригрозил ввести тариф в 25% на импорт товаров из Индии, при этом он заявил, что считает индийских партнеров друзьями.
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