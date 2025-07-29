Кремль принял к сведению слова Трампа о новом сроке для перемирия на Украине
Российская сторона приняла к сведению заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для достижения перемирия на Украине. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Трамп решил сократить установленный им 50-дневный срок для урегулирования ситуации на Украине до 10–12 дней. Политик сослался на отсутствие прогресса в этом вопросе и пригрозил вторичными санкциями и пошлинами против сотрудничающих с РФ стран, если стороны не достигнут соглашения по Украине.
«Мы приняли к сведению заявление... Трампа вчерашнее», - указал представитель Кремля.
Между тем депутат Госдумы Дмитрий Белик высказал мнение, что Трамп, выдвигая ультиматум Москве, старается сохранить имидж «крутого парня», пишет Ura.ru.
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