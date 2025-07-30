Трамп: Ответа от России на предложение по Украине не было

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не получил реакции со стороны Москвы на его призыв к достижению прекращения огня на Украине в течение 10-12 дней.

Трамп заявил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным

Он заявил, что сожалеет об этом. «Никакого ответа. И это прискорбно», - отметил глава государства. Так он ответил на вопрос о том, получали ли в Вашингтоне какую-либо реакцию России на предложение президента США.

Трамп решил сократить установленный им 50-дневный срок для урегулирования ситуации на Украине до 10–12 дней. Российская сторона приняла к сведению заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для достижения перемирия на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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