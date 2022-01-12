«Сами развалитесь»: Вице-адмирал призвал Украину прекратить думать о войне с Россией
Украина будет содержать американское оружие на средства своих граждан, власть вообще не думает о народе, заявил Петр Святашов.
Если США будут и дальше поставлять Украине вооружение, она окажется в экономической опасности, государству пора перестать думать о мнимой угрозе от России, заявил бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Советник президента Украины Владимира Зеленского 12 января заявил, что власти США в рамках секретной военной помощи могут передать Украине радарную систему и морское оборудование. По его словам, такая помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России в случае ее военного наступления. Согласно данным, президент США Джо Байден уже смог утвердить помощь Украине на 200 млн долларов в рамках помощи государству, попавшему в «опасность».
«Оборудование и вооружение, если оно поставляется стране, как они заявляют, для защиты, оно также будет использоваться и в нападении. Поэтому, в любом случае, оно представляет угрозу, и это надо учитывать. Я видел, что они ПЗРК поставляют для защиты ПВО, а также другие комплексы. Но, в основном, они нацелены на ПВО. Ясно, что угроза со стороны моря приходит, поэтому они морское оборудование поставляют. Россия не собирается нападать, а если деньги им нужны для вот этого, пусть защищаются от мнимой угрозы. То, что США поставят на 200 миллионов – для нас не представляет угрозы, мы не нападаем. А для тех, кто будет нападать – будет угроза, так как Украина будет защищаться средствами ПЗРК и другими. Не надо бояться, а надо держать порох сухим. Надо не позволять им думать, что Россия собирается нападать. Не нужны они нам, они сами развалятся там со временем», - отметил Святашов.
По его словам, поставка оружия США на территорию Украины только усугубит экономическое положение страны.
«Народ надо кормить, за газ надо платить и так далее. Экономику это не поднимет, а, наоборот, усугубит. Все это надо обслуживать, оно же не просто будет лежать. За ним нужен уход, его нужно хранить, чтобы оно было исправно. Это все потребует средств и затрат уже непосредственно из кошельков налогоплательщиков Украины. Это не просто конфетка, которую тебе дали и все. Это дорогая конфетка, за ней надо ухаживать, нужен контроль, охрана и другие средства. Они будут брать деньги с налогоплательщиков вместо того, чтобы думать о народе», - заключил Святашов.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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