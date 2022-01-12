«Сами развалитесь»: Вице-адмирал призвал Украину прекратить думать о войне с Россией

Советник президента Украины Владимира Зеленского 12 января заявил, что власти США в рамках секретной военной помощи могут передать Украине радарную систему и морское оборудование. По его словам, такая помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России в случае ее военного наступления. Согласно данным, президент США Джо Байден уже смог утвердить помощь Украине на 200 млн долларов в рамках помощи государству, попавшему в «опасность».

«Оборудование и вооружение, если оно поставляется стране, как они заявляют, для защиты, оно также будет использоваться и в нападении. Поэтому, в любом случае, оно представляет угрозу, и это надо учитывать. Я видел, что они ПЗРК поставляют для защиты ПВО, а также другие комплексы. Но, в основном, они нацелены на ПВО. Ясно, что угроза со стороны моря приходит, поэтому они морское оборудование поставляют. Россия не собирается нападать, а если деньги им нужны для вот этого, пусть защищаются от мнимой угрозы. То, что США поставят на 200 миллионов – для нас не представляет угрозы, мы не нападаем. А для тех, кто будет нападать – будет угроза, так как Украина будет защищаться средствами ПЗРК и другими. Не надо бояться, а надо держать порох сухим. Надо не позволять им думать, что Россия собирается нападать. Не нужны они нам, они сами развалятся там со временем», - отметил Святашов.

По его словам, поставка оружия США на территорию Украины только усугубит экономическое положение страны.