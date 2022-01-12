Антонов призвал США отодвинуть военный потенциал от границ России

США следует отказаться от агрессивной риторики в адрес России и отодвинуть военный потенциал от российских границ. Об этом говорится в заявлении посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

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По его словам, Москва и Вашингтон несут особую ответственность за безопасность в мире, пишет RT.

«Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного – уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — подчеркнул посол.

По словам Антонова, России некуда отступать: НАТО подобралась к границам страны и «пытается доминировать» на суше, на море и в воздухе.

«Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — заключил дипломат.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:РоссияСШААнатолий Антонов
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