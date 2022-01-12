Антонов призвал США отодвинуть военный потенциал от границ России

По его словам, Москва и Вашингтон несут особую ответственность за безопасность в мире, пишет RT.

«Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного – уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — подчеркнул посол.

По словам Антонова, России некуда отступать: НАТО подобралась к границам страны и «пытается доминировать» на суше, на море и в воздухе.

«Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — заключил дипломат.

