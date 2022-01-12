СМИ: США поставят Украине радиолокационную систему и морское снаряжение

Администрация США в рамках секретной военной помощи передаст Украине радиолокационную систему и оборудование для судов. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванного советника украинского президента Владимира Зеленского и осведомленный источник.

СМИ сообщили о решении США «тайно» выделить военную помощь Украине на $200 млн

Ранее стало известно, что в конце декабря Вашингтон «тайно» одобрил предоставление дополнительной оборонной помощи Украине на $200 млн.

По данным Politico, США предоставят украинским партнерам радарную систему и «некоторое морское оборудование». При этом сроки поставок пока не определены, пишет RT.

Как уточнил представитель Госдепартамента, ряд поставок в рамках военной помощи Украине уже были осуществлены «в последние несколько недель» и продолжатся «в последующие недели и месяцы».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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