Рябков сообщил, что будет с новой техникой Запада на Украине

По его словам, «Леопарды», «которые с миру по нитке направляются туда», будут уничтожены огнем со стороны РФ. Дипломат отметил, что Москва направила Вашингтону «по разным линиям» сигналы, которые сводятся к тому, что «не нужно играть с огнем, демонстрировать ставку на полную и безальтернативную эскалацию».

Также Рябков заявил, что российские власти видят безудержную эскалацию со стороны Соединенных Штатов в ситуации вокруг Украины. Руководство РФ действует расчетливо и хладнокровно.

