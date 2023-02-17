Рябков сообщил, что будет с новой техникой Запада на Украине

Вся военная техника, которую западные страны направили Киеву, будет «перемолота», сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков назвал ситуацию в отношениях с США тупиковой

По его словам, «Леопарды», «которые с миру по нитке направляются туда», будут уничтожены огнем со стороны РФ. Дипломат отметил, что Москва направила Вашингтону «по разным линиям» сигналы, которые сводятся к тому, что «не нужно играть с огнем, демонстрировать ставку на полную и безальтернативную эскалацию».

Также Рябков заявил, что российские власти видят безудержную эскалацию со стороны Соединенных Штатов в ситуации вокруг Украины. Руководство РФ действует расчетливо и хладнокровно.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаСергей Рябков
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