Рябков сообщил, что будет с новой техникой Запада на Украине
Вся военная техника, которую западные страны направили Киеву, будет «перемолота», сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, «Леопарды», «которые с миру по нитке направляются туда», будут уничтожены огнем со стороны РФ. Дипломат отметил, что Москва направила Вашингтону «по разным линиям» сигналы, которые сводятся к тому, что «не нужно играть с огнем, демонстрировать ставку на полную и безальтернативную эскалацию».
Также Рябков заявил, что российские власти видят безудержную эскалацию со стороны Соединенных Штатов в ситуации вокруг Украины. Руководство РФ действует расчетливо и хладнокровно.
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