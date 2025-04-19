МВД Краснодара проверит информацию о нескольких сбежавших военнослужащих

МВД Краснодара начало проверку информации о побеге военнослужащих из воинской части в городе. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным СМИ, процедуру проверки инициировали после нескольких сообщений в соцсетях. Накануне в Сети появились видео, на которых видна операция по задержанию беглецов.