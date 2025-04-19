МВД Краснодара проверит информацию о нескольких сбежавших военнослужащих
МВД Краснодара начало проверку информации о побеге военнослужащих из воинской части в городе. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
По данным СМИ, процедуру проверки инициировали после нескольких сообщений в соцсетях. Накануне в Сети появились видео, на которых видна операция по задержанию беглецов.
Сообщалось, что уйти с территории воинской части смогли лишь семь военнослужащих, еще четверых удалось задержать. Отмечалось, что они не были вооружены. Говорилось, что часть якобы пытались покинуть около 100 бойцов. По данным Telegram-канала «Baza», военнослужащие сломали забор и проникли на территорию Военной комендатуры.
После этого участок оцепили сотрудники Росгвардии и полицейские автомобили. Некоторые улицы в Краснодаре были блокированы, правоохранители проверяли машины. В результате инцидента никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru