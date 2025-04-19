МВД Краснодара проверит информацию о нескольких сбежавших военнослужащих

МВД Краснодара начало проверку информации о побеге военнослужащих из воинской части в городе. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным СМИ, процедуру проверки инициировали после нескольких сообщений в соцсетях. Накануне в Сети появились видео, на которых видна операция по задержанию беглецов.

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Сообщалось, что уйти с территории воинской части смогли лишь семь военнослужащих, еще четверых удалось задержать. Отмечалось, что они не были вооружены. Говорилось, что часть якобы пытались покинуть около 100 бойцов. По данным Telegram-канала «Baza», военнослужащие сломали забор и проникли на территорию Военной комендатуры.

После этого участок оцепили сотрудники Росгвардии и полицейские автомобили. Некоторые улицы в Краснодаре были блокированы, правоохранители проверяли машины. В результате инцидента никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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