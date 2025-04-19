Территория Абхазии оказалась полностью обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии

До сих пор основным источником электроснабжения Абхазии остается Ингурская гидроэлектростанция, которая находится на границе с Грузией. С 2024 года в республике был зафиксирован устойчивый дефицит электроэнергии, который был вызван сокращением выработки на ГЭС из-за критического понижения уровня воды в Джварском водохранилище.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия до 15 апреля безвозмездно предоставила Абхазии электроэнергию на период энергодефицита.