Территория Абхазии оказалась полностью обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии

Энергосистема Абхазии оказалась полностью обесточена из-за аварии на сетях в Грузии. Об этом говорится в официальном Telegram-канале государственной энергетической компании «Черноморэнерго».

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До сих пор основным источником электроснабжения Абхазии остается Ингурская гидроэлектростанция, которая находится на границе с Грузией. С 2024 года в республике был зафиксирован устойчивый дефицит электроэнергии, который был вызван сокращением выработки на ГЭС из-за критического понижения уровня воды в Джварском водохранилище.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия до 15 апреля безвозмездно предоставила Абхазии электроэнергию на период энергодефицита.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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