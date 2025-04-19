Оперштаб: В Анапе все публичные пляжи оказались в зоне ЧС

В Краснодарском крае в зоне ЧС оказались все публичные пляжи Анапы. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Власти региона представили карту пляжей, доступных для отдыха вблизи Анапы, на которых красным были отмечены 150 закрытых пляжей, в том числе 141 в городе и девять в Темрюкском районе.

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При этом в оперштабе добавили, что в указанном районе осталось примерно 130 км безопасной для купания береговой линии. Речь идет о пляжах станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе, а также о всем побережье Азовского моря от поселка Ильич до станицы Голубицкой. Эти безопасные зоны были обозначены на карте зеленым цветом.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Роспотребнадзор запретил открывать курортный сезон в Анапе из-за мазута.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ПроисшествиеПляжиКраснодарский КрайАнапа

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