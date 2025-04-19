Оперштаб: В Анапе все публичные пляжи оказались в зоне ЧС

В Краснодарском крае в зоне ЧС оказались все публичные пляжи Анапы. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Власти региона представили карту пляжей, доступных для отдыха вблизи Анапы, на которых красным были отмечены 150 закрытых пляжей, в том числе 141 в городе и девять в Темрюкском районе.