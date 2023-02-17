Рябков: Россия видит эскалацию со стороны США в ситуации с Украиной

По словам дипломата, руководство РФ действует расчетливо и хладнокровно в ситуации с Украиной. Отмечается, что со своей стороны Москва не допускает эскалацию.

Рябков подчеркнул, что диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость стратегического поражения России.

Рябков также заявил, что каналы связи между Россией и НАТО по военной линии используются по мере необходимости.

