Рябков назвал ситуацию в отношениях с США тупиковой
Тупиковая ситуация сложилась «практически по всем азимутам» с точки зрения двустороннего диалога России и США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
Как отметил замминистра, отношения двух стран зашли в тупик из-за антироссийской линии Вашингтона, которая постоянно ужесточалась в последние годы.
«Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения», — подчеркнул Рябков.
По словам дипломата, Москва намерена «самым решительным образом» противостоять этому, используя все возможные способы и средства, пишет Ura.ru.
Ранее Рябков заявил, что своими направленными на решение «русского вопроса» действиями США балансируют на грани прямого столкновения с РФ, напоминает «Свободная пресса».
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