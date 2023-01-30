Рябков назвал ситуацию в отношениях с США тупиковой

Как отметил замминистра, отношения двух стран зашли в тупик из-за антироссийской линии Вашингтона, которая постоянно ужесточалась в последние годы.

«Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения», — подчеркнул Рябков.

По словам дипломата, Москва намерена «самым решительным образом» противостоять этому, используя все возможные способы и средства, пишет Ura.ru.

Ранее Рябков заявил, что своими направленными на решение «русского вопроса» действиями США балансируют на грани прямого столкновения с РФ, напоминает «Свободная пресса».

