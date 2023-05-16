«Русская Весна»: российские военные взяли Масютовку в Харьковской области

Стало известно о взятии военными России села Масютовка в Харьковской области на купянском направлении, сообщает «Русская Весна».

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Населенный пункт практически разрушен, однако на близлежащих высотах на другом берегу реки Осклол укрепились украинские войска и контролировали низину с помощью артиллерии и пулеметов.

В штурме украинского укрепрайона участвовали бойцы «Роты Z» из бывших заключенных.

Ранее стало известно об ударе России по крупному скоплению украинских войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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