СМИ: Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в растрате 33 млрд рублей

Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского разыскивают по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что экс-чиновник был объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса, напоминает Ura.ru.

По данным собеседника «Коммерсанта», Дубровского подозревают в причастности к растрате около 33 млрд рублей из бюджета при строительстве и ремонте дорог в Челябинской области. Бывшему губернатору инкриминируют организацию преступления.