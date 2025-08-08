СМИ: Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в растрате 33 млрд рублей
Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского разыскивают по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что экс-чиновник был объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса, напоминает Ura.ru.
По данным собеседника «Коммерсанта», Дубровского подозревают в причастности к растрате около 33 млрд рублей из бюджета при строительстве и ремонте дорог в Челябинской области. Бывшему губернатору инкриминируют организацию преступления.
«Ожидается, что расследование уголовного дела завершится до конца этого года... дело в отношении господина Дубровского выделят в отдельное производство в связи с розыском», - отмечается в материале.
В 2019 году против чиновника возбудили дело о превышении должностных полномочий, позднее прокуратура отменила соответствующее постановление, однако в феврале 2025-го силовики начали новое расследование фактически по тем же самым обстоятельствам. Фигурантами дела о растрате стали министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, экс-министр Дмитрий Микулик, бывшие руководители АО «Южуралмост» и «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов, бывший юрист экс-акционера «Южуралмоста» Геннадия Вильшенко Екатерина Краснихина. Все, кроме последней, помещены в СИЗО.
По данным следствия, в 2015–2019 годах сотрудники челябинского Миндортранса заключили с двумя организациями госконтракты на ремонт и строительство дорог, их сумма превышала 30 млрд рублей. Соглашения подписали на основании итогов фиктивных конкурсных процедур. Правоохранители считают, что 2,9 млрд рублей было переведено на счета компаний, фактически не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, и средства похитили.
Весной список фигурантов дела пополнили первый замначальника правового управления регионального Миндортранса Станислав Куликов, его предшественник Алексей Плюта, замначальника управления Ирина Клементьева, глава правового управления челябинского Министерства дорожного хозяйства Анна Курьянова и директор «Челябинскавтодора» Наталья Чеснокова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин Хачанов уступил американцу Шелтону в финале «Мастерса»
- Согласовано на 99%: О чем договорятся Путин и Трамп на личной встрече
- СМИ: Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в растрате 33 млрд рублей
- На юге Москвы загорелись десять гаражей
- Над шестью регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА
- Индуистский храм насторожил московских мусульман
- Певицу Анну Asti внесли в базу «Миротворца»
- СМИ: Москва сделала Индии скидку $5 за баррель для продолжения поставок нефти
- Мошенники придумали двухэтапную схему обмана граждан
- $50 млн: США увеличили награду за арест Мадуро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru