Фейки и авторские права: В Госдуме выступили за маркировку контента от ИИ
Депутат Антон Ткачев заявил НСН, что маркировка контента должна быть невидимой, чтобы не портить сам продукт.
Необходимо маркировать контент, созданный нейросетями, чтобы не возникало споров по авторским правам, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
«Яндекс» совместно с Институтом системного программирования (ИСП) РАН разрабатывает систему невидимой глазу маркировки для контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ), пишут «Ведомости». При генерации аудио-, видео- и фотоконтента будут внедряться незаметные для человека алгоритмические паттерны или микроскопические маркеры. Обнаружить их смогут специальные анализаторы. Речь идет только об опознавании отечественных нейросетей — никакого влияния, к примеру, на ChatGPT у «Яндекса» нет. Ткачев уверен, что этим вопросом давно нужно было заняться.
«Вопрос маркировки контента, который сгенерирован искусственным интеллектом, довольно правильный, сегодня своевременный, потому что возникает огромное количество споров, например, по тому же авторскому праву. Плюс, конечно, контент, который генерится, люди сегодня уже начинают воспринимать за правду, потому что качество нейронных сетей с каждым днем растет, и уже довольно трудно оценить, это шутка, юмор или это по-настоящему. И таких фейковых историй, которые безобидны, в интернете достаточно много, но это в том числе формирует некое отношение людей к той или иной ситуации. И в этом смысле, конечно же, подход правильный», - отметил он.
По словам депутата, это защитит не только обычных пользователей, но и компании в случае исков и претензий.
«С точки зрения того, что она невидимая, я считаю, это тоже нормально. Маркировка не должна ни в коем случае портить сам генерируемый контент. А если дойдет дело до условных разбирательств, например, какое-то административное дело, либо определение авторских прав на контент, то в этом случае, конечно, данная система очень хорошо сработает. В том числе и компании, которые будут маркировать тот или иной контент, могут себя обезопасить, если в их сторону, например, пойдет какой-то иск или какая-то административная ответственность. Потому что сегодня, к сожалению, это довольно серьезный пробел, особенно в сфере авторских прав», - добавил депутат.
Новая невидимая маркировка контента позволит оградить пользователей от видео и фото, сделанных с помощью искусственного интеллекта, что помешает мошенникам, рассказал НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
