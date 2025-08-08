Певицу Анну Asti внесли в базу «Миротворца»

Певица Анна Asti (Анна Дзюба) попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России). Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Информацию об артистке занесли в базу из-за получения Дзюбой российского гражданства. Певица стала обладательницей паспорта РФ в 2023 году.

Исполнительница родилась в городе Черкассы и провела детство и юность на Украине. В 2010 году певица стала участницей группы Artik & Asti, в 2013-м коллектив выпустил свой первый альбом и переехал в Москву. С 2021 года Asti выступает сольно.

Ранее в базу «Миротворца» внесли российского режиссера Константина Богомолова, пишет Ura.ru.

