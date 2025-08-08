Певицу Анну Asti внесли в базу «Миротворца»
Певица Анна Asti (Анна Дзюба) попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России). Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Информацию об артистке занесли в базу из-за получения Дзюбой российского гражданства. Певица стала обладательницей паспорта РФ в 2023 году.
Исполнительница родилась в городе Черкассы и провела детство и юность на Украине. В 2010 году певица стала участницей группы Artik & Asti, в 2013-м коллектив выпустил свой первый альбом и переехал в Москву. С 2021 года Asti выступает сольно.
Ранее в базу «Миротворца» внесли российского режиссера Константина Богомолова, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Согласовано на 99%: О чем договорятся Путин и Трамп на личной встрече
- СМИ: Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в растрате 33 млрд рублей
- На юге Москвы загорелись десять гаражей
- Над шестью регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА
- Индуистский храм насторожил московских мусульман
- Певицу Анну Asti внесли в базу «Миротворца»
- СМИ: Москва сделала Индии скидку $5 за баррель для продолжения поставок нефти
- Мошенники придумали двухэтапную схему обмана граждан
- $50 млн: США увеличили награду за арест Мадуро
- Пользователи недовольны: Минцифры предлагает изменить «Госуслуги»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru