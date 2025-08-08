Умер режиссер-документалист Анатолий Мищенко

Режиссер и кинооператор Анатолий Мищенко умер в Казахстане в возрасте 81 года. Об этом сообщили в министерстве культуры и информации республики.

«Министерство... выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной Анатолия Васильевича Мищенко», - указано в сообщении.

Кинематографист с 1969 года работал на студии «Казахфильм» и стал одним из ведущих режиссеров-документалистов. Мищенко снял 80 документальных лент, вошедших в золотой фонд киноискусства Казахстана. В числе работ режиссера «Добро пожаловать в Алма-Ату!», «Неравнодушная природа», «Медео: дни и ночи мужества», «Легенда о бессмертии».

Ранее в возрасте 87 лет скончался режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, пишет Ura.ru.

