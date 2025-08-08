Над шестью регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали над Россией 30 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.

«С 0.20 до 05.40 мск 8 августа... уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указывает ведомство.

По данным Минобороны, девять дронов сбили в Ростовской области, восемь – в Крыму, шесть – в Саратовской области, пять – в Брянской. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Белгородской и Волгоградской областями.

Накануне украинские БПЛА атаковали Белгородскую область, в результате в селе Головчино пострадал 12-летний мальчик, пишет Ura.ru.

