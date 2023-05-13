СМИ: Группировка «Юг» уничтожила украинскую РЛС

Военные группировки «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожили украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство публикует кадры боевой работы подразделений.

Месторасположение РЛС противника определил оператор беспилотника. Координаты объекта передали расчету гаубицы Д-30, которая нанесла удар осколочно-фугасными снарядами. Огонь корректировался с помощью дрона. Позиция противника была поражена.

Ранее бойцы группировки «Юг» нанесли удары по пункту временной дислокации украинской армии в Константиновке и складу боеприпасов в Краматорске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияУкраина

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