СМИ: Группировка «Юг» уничтожила украинскую РЛС
Военные группировки «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожили украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство публикует кадры боевой работы подразделений.
Месторасположение РЛС противника определил оператор беспилотника. Координаты объекта передали расчету гаубицы Д-30, которая нанесла удар осколочно-фугасными снарядами. Огонь корректировался с помощью дрона. Позиция противника была поражена.
Ранее бойцы группировки «Юг» нанесли удары по пункту временной дислокации украинской армии в Константиновке и складу боеприпасов в Краматорске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- Командир «Ахмата» высказался об обстреле Луганска и контрнаступлении ВСУ
- Разлив нефтепродуктов произошел в Красноярском крае
- Страны G7 договорились продолжать санкционное давление на Россию
- СМИ: Группировка «Юг» уничтожила украинскую РЛС
- В Японии автомобиль протаранил супермаркет, пострадали пять человек
- СМИ: США и ЕС занялись пересмотром отношений с Китаем
- Главком ВСУ назвал главу Генштаба России сильным и непредсказуемым противником
- Постпред США в ООН и Кулеба обсудили зерновую сделку
- В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы
- СМИ: Отсутствие неожиданности делает невозможным успешное контрнаступление ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru