На Сахалине самолет с 14 пассажирами аварийно сел из-за неисправностей
Самолет с пассажирами аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска из-за технических неисправностей. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«Воздушное судно DHC-6-400, выполнявшее рейс Южно-Сахалинск - Советская Гавань авиакомпании "Тайга"... совершило аварийную посадку в аэропорту вылета», - говорится в сообщении.
Экипаж выявил неисправность после взлета и принял решение вернуться в авиагавань. Посадка прошла успешно. В самолете находились 14 пассажиров, включая четырех несовершеннолетних. Никто не пострадал, повреждений судна нет.
Сахалинская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Специалисты оценят своевременность и качество технического обслуживания самолета и подготовки к вылету.
Ранее самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Пенза, экстренно приземлился в столице после срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru