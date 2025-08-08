На Сахалине самолет с 14 пассажирами аварийно сел из-за неисправностей

Самолет с пассажирами аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска из-за технических неисправностей. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Воздушное судно DHC-6-400, выполнявшее рейс Южно-Сахалинск - Советская Гавань авиакомпании "Тайга"... совершило аварийную посадку в аэропорту вылета», - говорится в сообщении.

Экипаж выявил неисправность после взлета и принял решение вернуться в авиагавань. Посадка прошла успешно. В самолете находились 14 пассажиров, включая четырех несовершеннолетних. Никто не пострадал, повреждений судна нет.

Сахалинская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Специалисты оценят своевременность и качество технического обслуживания самолета и подготовки к вылету.

