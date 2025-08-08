На юге Москвы загорелись десять гаражей
Десять гаражей загорелись в районе Шипиловского проезда на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По их данным, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.
Как сообщили в управлении МЧС по Москве, возгорание произошло в строениях на улице Маршала Захарова.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание нескольких гаражей, в ряду стоящих», - указали в ведомстве.
Огонь ликвидирован, никто не пострадал.
Ранее в Тюмени произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате погиб человек, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На юге Москвы загорелись десять гаражей
- Над шестью регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА
- Индуистский храм насторожил московских мусульман
- Певицу Анну Asti внесли в базу «Миротворца»
- СМИ: Москва сделала Индии скидку $5 за баррель для продолжения поставок нефти
- Мошенники придумали двухэтапную схему обмана граждан
- $50 млн: США увеличили награду за арест Мадуро
- Пользователи недовольны: Минцифры предлагает изменить «Госуслуги»
- СМИ: Закрытый три года аэропорт Краснодара ведет набор сотрудников
- Вирусологи: В России может вспыхнуть смертельно опасная лихорадка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru