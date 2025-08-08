На юге Москвы загорелись десять гаражей

Десять гаражей загорелись в районе Шипиловского проезда на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Как сообщили в управлении МЧС по Москве, возгорание произошло в строениях на улице Маршала Захарова.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание нескольких гаражей, в ряду стоящих», - указали в ведомстве.

Огонь ликвидирован, никто не пострадал.

Ранее в Тюмени произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате погиб человек, пишет Ura.ru.

