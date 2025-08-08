Россиянин Хачанов уступил американцу Шелтону в финале «Мастерса»

Россиянин Карен Хачанов не смог одержать победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто.

В решающем матче спортсмен из РФ встретился с американцем Беном Шелтоном. Теннисисты провели 2 часа 47 минут на корте, Шелтон обыграл Хачанова со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Американский теннисист выиграл первый трофей серии «Мастерс» за свою карьеру. Призовой фонд турнира превышал 9 млн долларов.

Между тем россиянин Роман Сафиуллин вышел во второй круг теннисного турнира ATP в Цинциннати, пишет RT.

