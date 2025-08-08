Россиянин Хачанов уступил американцу Шелтону в финале «Мастерса»
8 августа 202508:20
Россиянин Карен Хачанов не смог одержать победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто.
В решающем матче спортсмен из РФ встретился с американцем Беном Шелтоном. Теннисисты провели 2 часа 47 минут на корте, Шелтон обыграл Хачанова со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).
Американский теннисист выиграл первый трофей серии «Мастерс» за свою карьеру. Призовой фонд турнира превышал 9 млн долларов.
Между тем россиянин Роман Сафиуллин вышел во второй круг теннисного турнира ATP в Цинциннати, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин Хачанов уступил американцу Шелтону в финале «Мастерса»
- Согласовано на 99%: О чем договорятся Путин и Трамп на личной встрече
- СМИ: Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в растрате 33 млрд рублей
- На юге Москвы загорелись десять гаражей
- Над шестью регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА
- Индуистский храм насторожил московских мусульман
- Певицу Анну Asti внесли в базу «Миротворца»
- СМИ: Москва сделала Индии скидку $5 за баррель для продолжения поставок нефти
- Мошенники придумали двухэтапную схему обмана граждан
- $50 млн: США увеличили награду за арест Мадуро
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru