Стало известно об ударе России по крупному скоплению украинских войск

Военные России с помощью артиллерии ударили по крупному скоплению украинских военных в районе Орехова в Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Это произошло поздним вечером 15 мая. Российская армия нанесла массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии. Крупное скопление украинских военных было обстреляно.

Ранее Россия нанесла удары по складам ВСУ на западе Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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