Стало известно об ударе России по крупному скоплению украинских войск
16 мая 202303:29
Военные России с помощью артиллерии ударили по крупному скоплению украинских военных в районе Орехова в Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Это произошло поздним вечером 15 мая. Российская армия нанесла массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии. Крупное скопление украинских военных было обстреляно.
Ранее Россия нанесла удары по складам ВСУ на западе Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стало известно об ударе России по крупному скоплению украинских войск
- Еврокомиссия: ЕС намерен продолжать экономическое сдерживание РФ
- Трамп прокомментировал доклад об отсутствии его связи с Москвой
- Пентагон: США переоснащают Abrams для передачи Украине
- В США заявили, что не планируют передавать Украине ракеты ATACMS
- BBC изменила новость о передаче Украине сотен ракет Storm Shadow
- МИД РФ: Запад должен смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина
- Небензя: Москва не видит подвижек в выполнении российской части зерновой сделки
- Минпромторг: в МС-21-310 может увеличиться количество пассажирских мест
- Медведев вышел в четвертый круг турнира «Мастерс» в Риме
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru