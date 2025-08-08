Индуистский храм насторожил московских мусульман
Верования из Индии не являются традиционными для России, появление индуистского святилища может вызвать негативную реакцию, заявил НСН Марат Алимов.
Коренные народы и их верования традиционны для России, поэтому общество благосклонно к храмам, мечетям, синагогам и дацанам, но индуисты вызывают подозрение, рассказал председатель местной религиозной организации мусульман районов Северное и Южное Бутово города Москвы «Милость» Марат Алимов в разговоре с НСН.
В Москве в 2026 году может появиться индуистский храм. Об этом сообщил РИА Новости президент Индийского культурно-национального центра «Сита" Сэмми Котвани. По его словам, индийская община уже подала документы на регистрацию религиозной организации и надеется, что к следующему году она получит место под возведение храма. Такая перспектива насторожила представителя мусульман.
«В российском обществе индуистов как представителей коренной религии России, мне кажется, что не было. Это какая-то вещь извне. Я считаю, что для традиционных религий, для тех, кто исповедует традиционные ценности нашей страны, конечно, нужно строить храмы, мечети, дацаны, синагоги. А вот чтобы кто-то из представителей других каких-то верований что-то строил, я сомневаюсь, что это будет как-то приветствоваться, прежде всего, местным населением», — отметил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в эфире НСН предложил лишать мигрантов гражданства за агрессию к православным храмам и представителям иных религий.
