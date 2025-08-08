Коренные народы и их верования традиционны для России, поэтому общество благосклонно к храмам, мечетям, синагогам и дацанам, но индуисты вызывают подозрение, рассказал председатель местной религиозной организации мусульман районов Северное и Южное Бутово города Москвы «Милость» Марат Алимов в разговоре с НСН.

В Москве в 2026 году может появиться индуистский храм. Об этом сообщил РИА Новости президент Индийского культурно-национального центра «Сита" Сэмми Котвани. По его словам, индийская община уже подала документы на регистрацию религиозной организации и надеется, что к следующему году она получит место под возведение храма. Такая перспектива насторожила представителя мусульман.