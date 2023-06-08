Россия взяла под полный контроль село Берховка
8 июня 202300:22
Российские войска отразили атаку украинской армии на подступах к населенному пункту Берховка в районе Артемовска, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
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Военные России уничтожили украинскую бронетехнику. Сообщения о том, что войска РФ оставили Берховку не соответствуют действительности, отметили в военном ведомстве.
Ранее стало известно, что ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru