Россия взяла под полный контроль село Берховка

Российские войска отразили атаку украинской армии на подступах к населенному пункту Берховка в районе Артемовска, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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Военные России уничтожили украинскую бронетехнику. Сообщения о том, что войска РФ оставили Берховку не соответствуют действительности, отметили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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