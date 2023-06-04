Пригожин подтвердил информацию о ВСУ в Артемовске

«Да, к сожалению, такая информация имеется, что, по какой-то причине подразделения, которые должны были находиться в садах, в которых мы каждый день несли потери, но, тем не менее, эту территорию сдерживали, несмотря на то, что там действительно трудно закрепиться, но на сегодняшний день имеется информация о том, что там выставлены наблюдательные посты ВСУ», - заявил бизнесмен.

После проверки информации Пригожин призвал украинскую сторону ждать «следующих шагов» ЧВК «Вагнер».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что все позиции в Артемовске (Бахмут) переданы подразделениям Министерства обороны РФ. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба.