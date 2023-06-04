Пригожин подтвердил информацию о ВСУ в Артемовске

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил данные заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте), которые удерживают окраины на юго-западе города. Пригожин также пообещал скорые ответные действия. Запись его комментария опубликовала пресс-службы в Telegram-канале 4 июня в воскресенье.

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«Да, к сожалению, такая информация имеется, что, по какой-то причине подразделения, которые должны были находиться в садах, в которых мы каждый день несли потери, но, тем не менее, эту территорию сдерживали, несмотря на то, что там действительно трудно закрепиться, но на сегодняшний день имеется информация о том, что там выставлены наблюдательные посты ВСУ», - заявил бизнесмен.

После проверки информации Пригожин призвал украинскую сторону ждать «следующих шагов» ЧВК «Вагнер».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что все позиции в Артемовске (Бахмут) переданы подразделениям Министерства обороны РФ. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"УкраинаВСУИосиф Пригожин

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