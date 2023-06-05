Пушилин назвал «очень тяжелой» ситуацию на флангах Артемовска

Ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая. При этом город подвергается постоянным обстрелам, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Противник продолжает обстрелы, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии», - сказал Пушилин.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил данные замминистра обороны Украины Анны Маляр о подразделениях ВСУ в Артемовске, которые удерживают окраины на юго-западе города. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис ПушилинВСУ

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