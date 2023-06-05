Пушилин назвал «очень тяжелой» ситуацию на флангах Артемовска

Минобороны РФ сообщило о двух группах диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию Белгородской области Губернатор Белгородской области денег на восстановление жилья, пострадавшего из-за обстрелов, уже не хватает Песков назвал важным заявление советника президента США Салливана о готовности к диалогу с Россией по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями Задержан подозреваемый по делу о гибели людей от отравления алкоголем в Ульяновской области Златан Ибрагимович завершил карьеру