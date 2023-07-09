Россия уничтожила в ДНР склад хранения снарядов для HIMARS

Склад, в котором хранились снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, уничтожен российской армией в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Это произошло в районе Михайловки. Также российские войска поразили базу горючего Украины в Запорожской области и отразили попытку наступления на Южно-Донецком направлении.

Как стало известно ранее, Вооруженные силы России кратно снизили потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS, которую используют украинские военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияУкраина

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