Россия уничтожила в ДНР склад хранения снарядов для HIMARS
Склад, в котором хранились снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, уничтожен российской армией в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Это произошло в районе Михайловки. Также российские войска поразили базу горючего Украины в Запорожской области и отразили попытку наступления на Южно-Донецком направлении.
Как стало известно ранее, Вооруженные силы России кратно снизили потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS, которую используют украинские военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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