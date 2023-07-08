Рогов сообщил об изменении тактики ВСУ на запорожском направлении
Украинские войска в Запорожской области изменили тактику ведения боя. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, командование ВСУ больше не бросает в бой крупные подразделения. Украинцы перешли к атакам небольшими группами.
«Чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта с целью захватить наши передовые позиции и там закрепиться», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Он считает, что командование ВСУ признало первоначальную стратегию широкомасштабного наступления неудачной.
В беседе с изданием Corriere Della Sera украинский полковник Сергей Яндульский признал неспособность ВСУ пробить оборону российской армии, передает «Радиоточка НСН».
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