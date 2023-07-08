Рогов сообщил об изменении тактики ВСУ на запорожском направлении

По его словам, командование ВСУ больше не бросает в бой крупные подразделения. Украинцы перешли к атакам небольшими группами.

«Чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта с целью захватить наши передовые позиции и там закрепиться», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он считает, что командование ВСУ признало первоначальную стратегию широкомасштабного наступления неудачной.

В беседе с изданием Corriere Della Sera украинский полковник Сергей Яндульский признал неспособность ВСУ пробить оборону российской армии, передает «Радиоточка НСН».

