Рогов сообщил об изменении тактики ВСУ на запорожском направлении

Украинские войска в Запорожской области изменили тактику ведения боя. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: ВСУ отступили с позиций в районе Пятихаток

По его словам, командование ВСУ больше не бросает в бой крупные подразделения. Украинцы перешли к атакам небольшими группами.

«Чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта с целью захватить наши передовые позиции и там закрепиться», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он считает, что командование ВСУ признало первоначальную стратегию широкомасштабного наступления неудачной.

В беседе с изданием Corriere Della Sera украинский полковник Сергей Яндульский признал неспособность ВСУ пробить оборону российской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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