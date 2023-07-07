Экс-разведчик ВС США Риттер: Россияне полностью приглушили HIMARS

Вооруженные силы России кратно снизили потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS, которую используют украинские военные. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube.

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Он отметил, что HIMARS является оружием, которое больше не играет существенной роли на поле боя. По словам Риттера, у россиян самая результативная в мире система противовоздушной обороны (ПВО), а также система радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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